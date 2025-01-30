Россия готова помочь США после крушения самолета с фигуристами в Вашингтоне

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия готова оказать помощь США после крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700, произошедшего в результате столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне, сообщает Общественное Телевидение России .

«Мы всегда готовы, если есть такая необходимость, и мы часто в разных ситуациях оказывали помощь. Но, несомненно, США в таких случаях чаще не обращаются к России за помощью, потому что для них это будет, наверное, репутационно неправильно, особенно в данной ситуации», — отметила депутат.

По ее словам, Москва уже предлагала свою поддержку во время пожаров в Калифорнии, но осталась незамеченной. Журова добавила, что не стоит навязываться, так как Россия всегда помогает тем, кто в этом нуждается, а США не входят в список таких стран.

Депутат выразила мнение, что данное ЧП вряд ли повлияет на позиции президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула важность выводов, которые будут сделаны по результатам расследования.

Если каждое происшествие будет связываться с президентом, и ему будут выдвигать обвинения, тогда никто бы никогда не мог занимать этот пост, ведь невозможно знать обо всех событиях, заявила депутат. Она отметила, что имеет смысл задавать вопросы президенту только в том случае, если выводы не будут сделаны, а виновным удастся избежать наказания.

Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать наиболее крупной в США за последние 15 лет.