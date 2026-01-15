Роспотребнадзор изъял опасный напиток с прилавков в Нижегородской области

сегодня в 14:06

В Нижегородской области была пресечена реализация опасного напитка Aloe Vera, сообщает pravda-nn.ru .

Региональное отделение Роспотребнадзора сообщило об обнаружении указанной продукции в одном из магазинов города Шахунья, где было конфисковано 22 единицы товара.

В связи с выявленным нарушением возбуждены административные дела по статье 15.12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Общероссийский запрет на продажу Aloe Vera производства ООО «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА» действует с конца декабря 2025 года. Причиной введения ограничений стало обнаружение в составе напитка вредных летучих органических соединений, представляющих потенциальную опасность для здоровья потребителей.

