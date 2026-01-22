Росгвардия задержала рецидивиста по подозрению в краже в Электростали

Сигнал о краже поступил в дежурную часть Росгвардии. По данным ведомства, мужчина, находясь в гостях у знакомой, похитил мобильный телефон, беспроводную колонку, наушники и зарядное устройство на сумму более 50 тысяч рублей, после чего скрылся.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Электрогорска. Ранее он привлекался к ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.