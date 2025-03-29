Росавиация начала расследование после ЧП с самолетом в Вологодской области

Росавиация расследует ЧП с частным самолетом-амфибией, который приземлился на трассе в Вологодской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Частный самолетом-амфибия Л-147М выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на федеральную трассу А114 Вологда — Новая Ладога.

На борту воздушного судна находился только пилот, который не пострадал. По предварительной информации, самолет повреждений не получил.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что В Вологодской области на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» экстренную посадку совершил легкомоторный самолет Л-4 и спровоцировал небольшой затор.