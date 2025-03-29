Самолет Л-4 совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области

В Вологодской области на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» экстренную посадку совершил легкомоторный самолет Л-4 и спровоцировал небольшой затор, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом «112» .

Известно, что легкомоторный самолет Л-4 выполнял учебно-тренировочный полет, однако в воздухе что-то пошло не так. Пилот принял решение приземлиться прямо на трассе.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с самолетом идут сотрудники Госавтоинспекции, а позади воздушного судна собирается автомобильная пробка.

Предварительно установлено, что никто не пострадал. Точная причина аварийной посадки не уточняется.