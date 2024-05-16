Рогов: в Харькове прозвучала новая серия взрывов
Рогов сообщил о новой волне взрывов в оккупированном ВСУ Харькове
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Харькова прозвучала еще одна серия взрывов.
Это не первое сообщение о взрывах в Харькове 16 апреля. Ранее также обстрелы произошли на востоке Украины.
Рогов также рассказал, что украинцы расстреливают собственных граждан, которые отказываются идти на фронт и пытаются перебраться через реку Тиса, чтобы укрыться от мобилизации.
В Румынии фиксируют всплеск обращений за медицинской помощью из-за огнестрельных ранений, однако официально эта информация не подтверждается.