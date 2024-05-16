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Рогов сообщил о новой волне взрывов в оккупированном ВСУ Харькове

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале , что на территории Харькова прозвучала еще одна серия взрывов.

Это не первое сообщение о взрывах в Харькове 16 апреля. Ранее также обстрелы произошли на востоке Украины.

Рогов также рассказал, что украинцы расстреливают собственных граждан, которые отказываются идти на фронт и пытаются перебраться через реку Тиса, чтобы укрыться от мобилизации.

В Румынии фиксируют всплеск обращений за медицинской помощью из-за огнестрельных ранений, однако официально эта информация не подтверждается.