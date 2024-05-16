Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинцев, которые пытаются убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, расстреливают пограничники Украины, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, уже зарегистрировали несколько десятков подобных ситуаций.

«По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя». Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией

Рогов добавил, что румынская сторона начала фиксировать большое количество человек, у которых диагностировали огнестрельные ранения. Однако данная информация умалчивается по согласованию с Брюсселем, Вашингтоном и Киевом. Украинские боевики открывают огонь по людям, пытающимся переплыть реку.

Ранее сообщалось, что военное руководство Украины перебросило на позиции в Волчанск из Часового Яра элитных штурмовиков из бригады Национальной полиции «Лють».