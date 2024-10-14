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Российская армия освободила село Левадное на Времевском направлении Запорожского фронта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В начале июня прошлого года, боевики ВСУ, пользуясь значительным численным перевесом, захватили Левадное. Спустя ровно год и четыре месяца наши воины освободили его», — написал политик в своем Telegram-канале.

Освобождение Левадного открывает новые возможности по продвижению российской армии к городу Гуляйполю, добавил политик.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике.