Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

В Тынде прошло заседание правкомиссии по вопросу выплат родственникам погибших в крушении самолета Ан-24. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что родные жертв авиакатастрофы получат по 5 млн рублей в качестве компенсации, сообщает пресс-служба правительства России в Telegram-канале .

Министр принес соболезнования близким погибших. Он отметил, что сейчас перед властями стоит первоочередная задача оказать максимальную поддержку семьям, потерявшим родных. Также Никитин указал на важность выяснения причин крушения самолета и принятия мер для недопущения подобных происшествий.

Родственникам жертв авиакатастрофы положены следующие выплаты: 2 млн 25 тыс. рублей — от страховой компании, 2 млн рублей — помощь перевозчика, 1 млн рублей — материальная помощь региональных правительств.

Также возможны дополнительные выплаты, например, близким пассажиров, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и т. д. Их будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Профильным ведомствам поручено максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты. Представители региональной власти будут помогать семьям погибших со сбором необходимых документов.

Между тем авиакомпания «Ангара» взяла на себя затраты на перевозку тел погибших к местам захоронений.

В четверг Ан-24 пропал с радаров перед посадкой в Тынде Амурской области, затем его обломки нашли в нескольких километрах от аэропорта назначения. На борту находились 48 человек. Выжить не удалось никому.

Ранее на месте крушения нашли «черные ящики». Их доставят в Москву для расшифровки и выяснения причин трагедии.