Риск паралича: португальский кораблик атаковал россиянина на Сейшелах

Россиянин пострадал на Сейшелах от укуса португальского кораблика. Медуза атаковала мужчину длинными щупальцами с ядом, сообщает SHOT .

Турист отдыхал в районе города Бэ Сент-Анн. Он плавал в Индийском океане, когда почувствовал сильную обжигающую боль. Он выбежал из воды и отправился в отель, где россиянину оказали первую помощь.

После укуса португальского кораблика рука туриста покрылась ожогами. Раны промыли, дали ему антигистаминные препараты и охладили место укуса.

По словам врачей, если бы помощь не успела вовремя, дело могло дойти до анафилактического шока или паралича. После укуса в воде люди могут терять сознание и даже утонуть.

Ранее инцидент с самой опасной медузой в мире произошел во вьетнамском городе Нячанге. Физалия, известная как португальский кораблик, сожгла веки россиянину.