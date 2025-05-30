Самая опасная медуза в мире сожгла веки россиянину во Вьетнаме

Инцидент с самой опасной медузой в мире произошел во вьетнамском городе Нячанге. Физалия, известная как португальский кораблик, сожгла веки россиянину, сообщает SHOT .

Жена пострадавшего Семена рассказала, что он нырял, а потом почувствовал острое жжение в глазах. Отдыхающий предположил, что ощущения появились из-за воды, и сначала не придал им особого значения.

К вечеру на лбу у Семена появились красные полоски, а вокруг глаз — пятна, потом все лицо ужасно отекло. Супруга дала мужчине антигистаминные таблетки и мазь от ожогов, но ему становилось все хуже.

В итоге они решили обратиться за помощью к местным медикам. В больнице паре сообщили, что у Семена реакция на укус португальского кораблика — одной из самых опасных медуз в мире. Мужчине выписали лечение, через 8 часов отек начал спадать.

Из-за медузы ныряльщик вполне мог лишиться зрения. Его спасло только то, что в момент укуса он был под водой с закрытыми глазами. Яд физалии очень опасен, он может вызвать даже остановку сердца.

Ранее российские туристы столкнулись с нашествием медуз на пляжах турецкого Кемера. После купания в Средиземном море они возвращаются на берег с сильным жжением и зудом, которые возникают после соприкосновения с медузами.