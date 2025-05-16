Медузы атакуют российских туристов на курортах Турции

Российские туристы столкнулись с нашествием медуз на пляжах турецкого Кемера. После купания в Средиземном море они возвращаются на берег с сильным жжением и зудом, которые возникают после соприкосновения с медузами, сообщает SHOT .

В течение последних дней на турецких курортах увеличилось число жалоб от российских туристов, которые при купании в море получают ожоги медуз. При этом самих морских обитателей вдоль береговой линии Кемера практически не видно.

По словам пострадавших, по ощущению встреча с медузой напоминает удар током. После этого на теле появляется след, напоминающий ожог, который чешется и покрывается сыпью.

Некоторые отдыхающие отказались купаться в море и предпочитают отдыхать в бассейнах своих отелей, а те, кто пострадали, скупают противоаллергические и антигистаминные препараты.

Ранее туристы столкнулись с нашествием медуз на египетских курортах. Из-за этого местные власти вводили ограничение на купание в море.