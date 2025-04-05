В Египте началось нашествие медуз
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
На ряде египетских пляжей ввели ограничение на купание в связи с нашествием медуз. Желающим искупаться не дают подойти к морю, когда они пытаются войти в воду, сообщает SHOT.
Большое количество медуз заметили в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Морских обитателей на этих пляжах настолько большое количество, что погрузиться в воду проблематично даже с маской.
Почти во всех отелях туристов уверяют в том, что медузы не представляют угрозы для здоровья. Однако после контакта с ними почти у всех людей появляются покраснения и ожоги.
В АТОР отметили, что путешественники из РФ не обращались в страховые фирмы после контакта с медузами.
Ранее пятилетний ребенок из Москвы с отдыха в Египте вернулся с червем в животе. Он подхватил опасного паразита.