В Египте началось нашествие медуз

На ряде египетских пляжей ввели ограничение на купание в связи с нашествием медуз. Желающим искупаться не дают подойти к морю, когда они пытаются войти в воду, сообщает SHOT .

Большое количество медуз заметили в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Морских обитателей на этих пляжах настолько большое количество, что погрузиться в воду проблематично даже с маской.

Почти во всех отелях туристов уверяют в том, что медузы не представляют угрозы для здоровья. Однако после контакта с ними почти у всех людей появляются покраснения и ожоги.

В АТОР отметили, что путешественники из РФ не обращались в страховые фирмы после контакта с медузами.

Ранее пятилетний ребенок из Москвы с отдыха в Египте вернулся с червем в животе. Он подхватил опасного паразита.