Ринг на песке, стрельба и кровь: накрыт подпольный бойцовский клуб в Подмосковье

На территории СНТ в 50 км от столицы любители ожесточенных боев без правил устроили тайный бойцовый клуб, сообщает РЕН ТВ .

На самодельном ринге из кучи песка и колючей проволоки можно увидеть падения с высоты на стекла, удары досками и дорожными знаками, стрельбу из самодельного оружия. Бойцы ломают не только друг друга, но и все попавшееся под руку. Такое экстремальное шоу любители рестлинга организовали неофициально и проводят почти каждый месяц.

В поединке соперники дерутся по сценарию, но при этом калечат друг друга по-настоящему. Исход этого шоу непредсказуем. У бойцов большой шанс получить серьезную травму. Так как состязания нелегальные, то нет ни страховок для бойцов, ни гарантий, что в случае тяжелой травмы будет возмещен ущерб.

«У нас такие развлечения частные. Любим друг другу морды бить», — сказал ведущий нелегальных боев.

На этот садовый участок приехали с проверкой правоохранители, так как на поединщиков пожаловались соседи, уставшие от шумных шоу и пьянок.

«Боюсь, что там может пожар случится или что-нибудь. Дым такой. Там все это, я не знаю, просто кошмар», — поделилась местная жительница Лариса В.

Дачники несколько раз писали заявления. Полицейские приходили, разговаривали с бойцами, но толку от этого не было. А в этот раз по факту нелегальных боев начато разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке. Организаторов и некоторых участников привезли в отдел полиции. Нарушителям грозят штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, продажу спиртного без лицензии.