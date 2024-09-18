РИА Новости: второй охранник офиса Wildberries скончался после стрельбы

Еще один раненый охранник офиса Wildberries умер в результате атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник среди работников маркетплейса.

До этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что один охранник умер в результате атаки на офис. Она пообещала предоставить семье погибшего нужную помощь.

В пресс-службе Wildberries и Russ рассказали, что люди, которые пришли вместе с мужем Татьяны Владиславом Бакальчуком, первыми открыли стрельбу. Они пытались нелегально проникнуть в офисы.

Ранее сообщалось, что около 30 человек доставили в полицию после стрельбы рядом со штаб-квартирой Wildberries в Москве. Инцидент произошел днем 18 сентября в бизнес-центре «Романов двор».