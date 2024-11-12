РИА Новости: в Абхазии оппозиция перекрыла ключевые мосты Сухума

12 ноября около 02:00 правительство Абхазии направило военную технику в Сухум в связи с протестами оппозиционеров. До этого в городе провели арест четырех активистов, которые выступили против подписания инвестиционных соглашений с РФ. Они не хотели, чтобы в стране строили жилые комплексы. После этого в республике прошли массовые акции протеста.

Активисты перекрыли Гумистинский мост. Они потребовали выпустить арестованных.

Затем генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба потребовал у местных жителей отказаться от участия в акциях протеста. Они могут дестабилизировать обстановку в республике.