Генпрокурор Абхазии обратился к жителям республики отказаться от протестов
В Абхазии обвинили в хулиганстве четырех активистов
Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к жителям с просьбой не участвовать в акциях по дестабилизации в стране, пишет газета «Известия».
По данным прокуратуры, после внеочередного заседания республики парламента четверо граждан республики совершили «противоправные действия» в отношении одного из депутатов.
Они были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в хулиганстве. Это Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз.
Ранее сообщалось, что представители оппозиции были задержаны из-за выступлений против жилой застройки в республике.