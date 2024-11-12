Генпрокурор Абхазии обратился к жителям республики отказаться от протестов

В Абхазии обвинили в хулиганстве четырех активистов

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к жителям с просьбой не участвовать в акциях по дестабилизации в стране, пишет газета «Известия».

По данным прокуратуры, после внеочередного заседания республики парламента четверо граждан республики совершили «противоправные действия» в отношении одного из депутатов.

Они были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в хулиганстве. Это Кокая Гарри, Ардзинба Алмасхан, Смыр Омар, Джопуа Рамаз.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции были задержаны из-за выступлений против жилой застройки в республике.