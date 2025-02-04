Результаты расследования авиакатастрофы под Актау опубликуют на этой неделе

Результаты расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау будут обнародованы на текущей неделе. Предварительный отчет появится на официальном сайте Минтранса Казахстана, заявил руководитель ведомства Марат Карабаев. Об этом сообщает РИА Новости .

В расследовании инцидента участвуют эксперты из Азербайджана, РФ, Бразилии, как государства, в котором изготовили рухнувший самолет. Помимо этого, привлечены представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Все эти специалисты вместе работают, (расследование) находится на завершающем этапе», — добавил Карабаев.

Самолет Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года рядом с городом Актау в Казахстане. В воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

По информации МЧС Казахстана, выжить смогли 29 человек. Суммарно на борту было 16 граждан РФ.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сказал, что расследование крушения самолета авиакомпании AZAL поможет изменить взгляд на ситуацию и развеять инсинуации.