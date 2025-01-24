Вице-премьер Казахстана: расследование крушения самолета AZAL развеет инсинуации

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета авиакомпании AZAL поможет изменить взгляд на ситуацию и развеять инсинуации, сообщает RT .

По его словам, материалы расшифровки данных черных ящиков сейчас находятся в ведении группы, которой руководит Минтранс республики.

«Она расследует именно авиационное происшествие, то есть что случилось, когда случилось, как себя вел экипаж», — сказал Бозумбаев.

Команда оценивает профессионализм и непрофессионализм экипажа лайнера, а также команды с земли, добавил политик.

Предварительные результаты расследования можно ожидать уже на следующей неделе, заключил Канат Бозумбаев.

В конце декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау в Казахстане произошло крушение самолета Azerbaijan Airlines. Из 67 человек выжили всего 29.