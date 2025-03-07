Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы ЧС
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ввел в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной взрывами.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Ростовской области. Режим повышенной готовности вводится в регионе с 6 марта. Действовать он будет до особого распоряжения.
Мера связана с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами, нарушением условий жизнедеятельности населения.
Слюсарь также рекомендовал администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить контроль за восстановлением и бесперебойной подачей электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения.
Кроме того, они должны будут подготовить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, усилить мониторинг состояния окружающей среды и обеспечить готовность пунктов временного размещения.
Население региона будет проинформировано о мерах безопасности.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Средства ПВО отразили воздушный налет.