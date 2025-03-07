Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы ЧС

сегодня в 15:17

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Ростовской области. Режим повышенной готовности вводится в регионе с 6 марта. Действовать он будет до особого распоряжения.

Мера связана с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами, нарушением условий жизнедеятельности населения.

Слюсарь также рекомендовал администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить контроль за восстановлением и бесперебойной подачей электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения.

Кроме того, они должны будут подготовить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, усилить мониторинг состояния окружающей среды и обеспечить готовность пунктов временного размещения.

Население региона будет проинформировано о мерах безопасности.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Средства ПВО отразили воздушный налет.