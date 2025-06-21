Ревнивец порезал конкурента в лифте дома в Домодедове

49-летний мужчина порезал знакомого ножом в лифте в подмосковном Домодедове. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Конфликт между двумя приятелями произошел в лифте многоквартирного дома. Один мужчина приревновал другого к своей возлюбленной. Завязалась драка. Обвиняемый ударил противника, тот упал без сознания.

Добравшись до нужного этажа, фигурант достал знакомого из лифта, после чего начал его избивать. Также он два раза ударил мужчину ножом в голову и шею.

Соседи позвонили в полицию. Мужчину задержали на месте преступления.

Пострадавшего удалось спасти. Его госпитализировали после драки.