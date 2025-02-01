Reuters: в городе Гома африканского Конго повстанцы убили 773 человека

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В городе Гома, провинции Северное Киву в африканской Демократической Республике Конго, были убиты 773 человека. Такое количество людей погибли в период с 26 января после того, как в населенный пункт вошли повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23), пишет Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны, сообщает ТАСС .

Информацию о погибших получили, изучив данные из госпиталей и моргов. При этом множество трупов жителей до сих пор лежат на улицах Гомы, поскольку их некуда свозить.

31 января представитель ООН сказал, что в Гоме были ранены 2,8 тыс. человек. 700 местных жителей погибли.

Бойцы М23 установили почти полный контроль над Гомой. Однако на севере населенного пункта идут перестрелки.

30 января солдаты М23 сказали, что создают комитет по управлению Гомой. В тот же день они восстановили подачу света и воды в дома.

Ранее в МИД РФ порекомендовали россиянам временно не ездить в Конго.