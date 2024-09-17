Reuters: подозреваемому в покушении на Трампа предъявлено два обвинения

В суде Рауту предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия как осужденному преступнику и хранении огнестрельного оружия без серийного номера. В дальнейшем Рауту могут быть предъявлены еще обвинения.

В 2002 году Раут признал себя виновным в хранении незарегистрированного автоматического оружия, которое, по закону Северной Каролины, определялось как оружие массового поражения. Раут был приговорен к испытательному сроку. Он также был осужден за хранение краденого в 2010 году.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что американское правительство несколько раз получало заявления о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трамп вел себя странно. Более того, по словам медсестры Челси Уолш, мужчина грозил совершить покушение на четырех известных политиков — президента РФ Владимира Путина, главу КНДР Ким Чен Ына, Дональда Трампа и президента США Джо Байдена.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября. Раут хотел выстрелить в Трампа, когда кандидат в президенты США играл в гольф. Мотивом могло стать нежелание Трампа помогать Украине.