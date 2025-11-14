Рэпер Obe1Kanobe получил 8 лет тюрьмы за выращивание марихуаны

Рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков) приговорили к 8 годам колонии за выращивание марихуаны дома, сообщает Mash .

Музыкант в арендованной квартире в поселке Совхоз им. Ленина в Подмосковье завел огородик с марихуаной. Наркотики он хранил у себя, чтобы продать.

Obe1Kanobe задержали в марте этого года. Из дома силовики изъяли около 1 кг травки. Вартиков пояснил, что зелье помогало ему бороться с бессонницей.

Прокурор запросил для рэпера 11 лет, но в итоге Obe1Kanobe дали 8 лет тюрьмы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

