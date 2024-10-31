сегодня в 10:29

Рэпер Гуф попросил забрать его из реабилитационного центра из-за ломки

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) потребовал как можно скорее забрать его из реабилитационного центра, поскольку у него была «сильная ломка». Музыкант регулярно использовал тревожную кнопку и пытался покинуть рехаб самостоятельно, сообщает Mash .

У Гуфа мог случиться припадок из-за синдрома отмены. То есть исполнитель плохо себя чувствовал, пока организм очищался от случившегося в банном комплексе.

Доктора успокоили Гуфа и дали ему еды. Сотрудникам правоохранительных органов звонить не стали.

Ранее против Гуфа возбудили уголовное дело. Его обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с использованием насилия. 29 октября музыканту надели на ногу электронный браслет.