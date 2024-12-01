Рэпер Гуф носится по рехабу в Подмосковье с куриными крылышками в зубах

SHOT: рэпер Гуф танцует и смотрит свои старые клипы в подмосковном рехабе

Известный рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) вернулся в подмосковный рехаб, где проводит большую часть свободного времени, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как Долматов танцует в палате клиники с куриными крылышками во рту. Затем музыкант смотрит свои старые клипы и курит вейп.

Рэпер вернулся в рехаб на время следствия. При этом иногда Гуфа отпускают домой к его новой невесте Разият Салаховой, которая на 26 лет младше артиста.

Ранее на концерте в Москве Гуф сделал Салаховой предложение и вручил девушке кольцо под аплодисменты зала.