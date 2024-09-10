Рэпер Брутто показал разрушения от 6 взрывов БПЛА в его квартире в Раменском

В Раменском украинские беспилотники атаковали не только Спортивный проезд, но еще и Высоковольтную улицу. Видео с демонстрацией повреждений домов, снятое рэпером Брутто из «Каспийского груза», публикует Mash .

Музыкант рассказал, что квартира на улице Высоковольтной в Раменском была его первой купленной недвижимостью. Артист давно не приезжал в помещение, но как раз ночью, когда ВСУ атаковали этот подмосковный город, решил остановиться здесь.

На видео Брутто показал свою квартиру, поврежденную в ходе атаки БПЛА противника. В помещении выбиты стекла, но более серьезных повреждений нет.

Дом, расположенный напротив, получил больший урон. Там выгорело несколько квартир и осколками посечены балконы. Во внутренней стороне двора лежат выбитые стекла соседей музыканта.

«Ночью пишу Марку — стреляют. Там взрывов шесть я слышал в 02:30–02:40 и заснул», — поделился Брутто.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Подмосковья получили ранения после атаки беспилотников ВСУ. Пострадали три женщины и один мужчина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.