Mash: 4 жителя Подмосковья ранены после атаки беспилотников ВСУ

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Четверо жителей Подмосковья получили ранения после атаки дронами ВСУ «Лютый» в Московской области. Были травмированы три женщины и один мужчина, сообщает Mash .

В многоэтажном доме, расположенном в Спортивном проезде Раменского, травмы получили два человека — осколки дрона попали туда. 36-летняя женщина Мария М. получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

У 25-летней девушки Марины К. ссадина на ноге. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также говорил, что во время атаки на Раменский погибла 46-летняя женщина.

Травмы получили и два жителя деревни Прудки. По ним украинский беспилотник тоже нанес удар.

В деревне Прудки получила перелом левой ступни 52-летняя женщина Ирина К. У 29-летнего мужчины обнаружили рваную рану бедра.

Марию М. и Ирину К. отвезли в больницы Раменского и Жуковского соответственно. Остальные предпочли лечиться в домашних условиях.

Ранее губернатор Воробьев приехал на место падения обломков БПЛА ВСУ в Спортивном проезде в Раменском. Он прибыл к дому №6, куда попали осколки беспилотника противника.