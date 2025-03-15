Рельсовый автобус уничтожил фуру в Ярославской области
Рельсовый автобус столкнулся с грузовиком на ж/д путях в Ярославской области
Фото - © Telegram-канал 112
Водитель грузового автомобиля пострадал при столкновении фуры с рельсовым автобусом железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщает 112.
Авария произошла в субботу в районе деревни Тамарово.
На опубликованных кадрах видно, как рельсовый автобус буквально уничтожил фуру. При этом удар пришелся не в кабину, а в полуприцеп грузовика. При столкновении ж/д общественный транспорт не сошел с рельсов.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Также за медицинской помощью обратились двое пассажиров рельсового автобуса.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. В настоящее время сотрудники РЖД устраняют затор на путях.