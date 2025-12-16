Рейс задержали на Урале из-за мужчины, который отказался лететь уже внутри самолета

В аэропорту Екатеринбурга задержали целый рейс из-за неадекватного пассажира. Мужчина уже разместился на борту, но внезапно передумал лететь, сообщает E1.RU .

Самолет должен был вылететь в Москву в 08:15. Как только на борт начали запускать пассажиров, один из них повел себя неадекватно. Мужчина внезапно и по непонятным причинам отказался лететь.

По словам очевидцев, пассажир не буянил, но и в принципе ничего не хотел говорить. Его пыталась уговорить на полет другая пассажирка. Вскоре после инцидента пилот объявил, что рейс могут задержать на 2-4 часа.

«Все орут и очень сильно злятся. У всех стыковочные рейсы, все опаздывают», — сказала другая пассажирка.

После начала переполоха на борт прибыли медики, затем мужчину сняли с рейса и увезли на скорой. После на борт зашли кинологи с собаками.

В авиакомпании заявили, что пассажиру стало плохо. На вопрос о том, зачем к самолету пригнали кинологов, там сказали, что это стандартная проверка безопасности.

Всего, по словам пассажиров, рейс задержали почти на час.

