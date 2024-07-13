Ребенок застрял в лифте горящей многоэтажки на юге Москвы

Квартира загорелась в многоэтажном доме в столичном районе Орехово-Борисово. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 09:41 по адресу: Борисовский проезд, дом № 1, корп. 2. Прибывшие на место пожарно спасательные подразделения выяснили, что в квартире на 20-м этаже горят личные вещи и мебель. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

В 10:19 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Во время пожара в остановившемся лифте на уровне 15-го этажа находился 10-летний ребенок. Его достали сотрудники «Мослифта». В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Москве в одной из квартир на улице Скульптора Мухиной из-за пожара погибла 76-летняя женщина. Пенсионерка легла спать с включенным вентилятором, который спустя некоторое время воспламенился.