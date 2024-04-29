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Ребенок упал с 12 этажа жилого дома на Новочеркасском бульваре в Москве

Ребенок 2021 года рождения выпал из квартиры на 12 этаже на Новочеркасском бульваре, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москва.

В результате произошедшего мальчик был госпитализирован в больницу.

В момент инцидента мама ребенка находилась дома. Женщина вышла из комнаты в то время, когда выпал малыш.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки.