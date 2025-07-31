Ребенок пострадал при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

В результате пожара, произошедшего в квартире девятиэтажного дома на Профсоюзной улице, пострадал ребенок, с ним работают медики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Огонь вспыхнул в квартире на 3 этаже дома № 77. Затем он перекинулся на жилье, расположенное этажом выше. В результате выгорели 15 и 7 кв. м соответственно.

В данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее в Сети появилось видео страшного пожара в подмосковных Бронницах, унесшего жизни двух мужчин.