Квартира вспыхнула в одном из домов на юго-западе Москвы

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома № 77, расположенного на Профсоюзной улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты обнаружили, что полыхает квартира на 3 этаже девятиэтажного дома.

В настоящий момент пожарные тушат пламя. Дальнейшая информация уточняется.

Данные о пострадавших в текущее время отсутствуют.

Ранее в Сети появилось видео страшного пожара в подмосковных Бронницах, где погибли двое мужчин.