Ребенка чуть не убило в игровой зоне в московского торгового центра
В игровой зоне ТЦ на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции
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В игровой зоне столичного торгового центра на ребенка упал элемент конструкции аттракциона, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Происшествие случилось в ТЦ на шоссе Энтузиастов.
Пятилетнего мальчика доставили в больницу.
Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее SHOT сообщал, что 6-летний мальчик погиб в Сочи, распоров живот на теннисном корте. По факту трагедии проводят проверку.