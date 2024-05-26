Ребенка чуть не убило в игровой зоне в московского торгового центра

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В игровой зоне ТЦ на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции

В игровой зоне столичного торгового центра на ребенка упал элемент конструкции аттракциона, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Происшествие случилось в ТЦ на шоссе Энтузиастов.

Пятилетнего мальчика доставили в больницу.

Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее SHOT сообщал, что 6-летний мальчик погиб в Сочи, распоров живот на теннисном корте. По факту трагедии проводят проверку.