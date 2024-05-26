Шестилетний ребенок распорол живот на отдыхе в Сочи и умер

Шестилетний мальчик наткнулся на ручку натяжителя сетки на теннисном корте и распорол живот в Сочи. Ребенок умер, несмотря на помощь медиков, сообщает SHOT .

Трагедия случилась на территории санатория «Электроника».

34-летний постоялец, его супруга и сын пришли на теннисный корт. Взрослые начали играть, ребенок был рядом с родителями. В какой-то момент мальчик выбежал, а затем налетел на металлическую ручку для натяжения сетки. Ребенок поранил живот.

Мальчика экстренно отвезли в медпункт санатория с проникающей раной, однако спасти ребенка не удалось.

По факту трагедии проводят проверку. По словам отца мальчика, что у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.