Шестилетний ребенок распорол живот на отдыхе в Сочи и умер
SHOT: 6-летний мальчик погиб в Сочи, распоров живот на теннисном корте
Фото - © elektronika-sochi.ru
Шестилетний мальчик наткнулся на ручку натяжителя сетки на теннисном корте и распорол живот в Сочи. Ребенок умер, несмотря на помощь медиков, сообщает SHOT.
Трагедия случилась на территории санатория «Электроника».
34-летний постоялец, его супруга и сын пришли на теннисный корт. Взрослые начали играть, ребенок был рядом с родителями. В какой-то момент мальчик выбежал, а затем налетел на металлическую ручку для натяжения сетки. Ребенок поранил живот.
Мальчика экстренно отвезли в медпункт санатория с проникающей раной, однако спасти ребенка не удалось.
По факту трагедии проводят проверку. По словам отца мальчика, что у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.