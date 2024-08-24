Разведывательный самолет США прибыл в Европу
Newsweek: США перебросили в Европу самолет RC-135U для слежкой за Россией
США перебросили в Европу разведывательный самолёт RC-135U для наблюдением за Россией, пишет RT со ссылкой на Newsweek.
Воздушное судно базируется на авиабазе Милденхолл в Великобритании.
По данным издания, 20 августа на протяжении шести часов самолёт летал над странами Балтии недалеко от границы с Россией.
Ранее американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен в западной части Черного моря у границ РФ.