Разведывательный самолет США прибыл в Европу

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Newsweek: США перебросили в Европу самолет RC-135U для слежкой за Россией

США перебросили в Европу разведывательный самолёт RC-135U для наблюдением за Россией, пишет RT со ссылкой на Newsweek.

Воздушное судно базируется на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

По данным издания, 20 августа на протяжении шести часов самолёт летал над странами Балтии недалеко от границы с Россией.

Ранее американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен в западной части Черного моря у границ РФ.