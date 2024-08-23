Американский самолет-разведчик Poseidon был замечен у границ России

Американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен в западной части Черного моря у границ РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24.

Отмечается, что самолет-разведчик взлетел с военно-морской авиабазы Сигонелла на Сицилии. При этом его идентификационный номер не был указан.

После взлета Boeing P-8A Poseidon взял курс на черноморское побережье Румынии. Недавно он был замечен на территории между болгарской Варной и границей Украины и Румынии.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion.

Ранее российский Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем. Они приближались к границе РФ, а после обнаружения развернулись и взяли другой курс.