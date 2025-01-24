Разрушений на месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, нет

Разрушений на месте падения обломков сбитого силами ПВО беспилотника в Раменском, предварительно, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье.

Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

В районе Подольска сбили два БПЛА, летевшие на Москву.