Разрушений на месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, нет
Разрушений на месте падения обломков сбитого силами ПВО беспилотника в Раменском, предварительно, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.
Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье.
Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и выпуск самолетов.
В районе Подольска сбили два БПЛА, летевшие на Москву.