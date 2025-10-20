Разорвало при падении из окна: двор дома в Перми усыпали части женского тела

Части тела женщины были найдены возле жилого дома в ЖК «Гулливер» в Перми. Предположительно, погибшая выпала из окна, сообщает perm.aif.ru .

О происшествии стало известно в понедельник днем. По словам местной жительницы, около дома № 52В на улице Революции нашли несколько частей человеческого тела. ЧП произошло около 13:00.

«Я вышла из дома и увидела половину человеческого тела. Скорее всего, это женщина, но лежат только нижние части тела. После этого соседка обратилась к охране и минут через 15 все огородили лентами», — рассказала очевидица.

Также инцидент активно обсуждался в чате ЖК. Жильцы утверждают, что заметили обувь, лежащую на козырьке нижних этажей.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидца, человек якобы выпал из окна квартиры, расположенной на 23-м этаже. Тело было разделено на три части.

Ранее стало известно, что юная цыганка выпала из окна в подмосковных Мытищах накануне свадьбы. Мать погибшей обвиняет богатого жениха в смерти 16-летней дочери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.