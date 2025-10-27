сегодня в 17:53

Разъяренный отец избил мотоциклиста, который сбил его дочь в Краснодаре

В Краснодаре разозлившийся отец набросился с кулаками на курьера, который сбил его дочь на мопеде на дороге во дворе. Инцидент произошел у многоэтажки на улице Генерала Трошева, сообщает « 112 ».

На записи видно, что девочка резко выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. В этот момент там ехал курьер на мопеде. Он сбил девочку.

Затем курьер встал из-за мопеда. В этот момент на него с кулаками набросился отец девочки.

Он начал избивать мопедиста. Только после этого подошел к дочке.

Курьер написал заявление на мужчину.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.