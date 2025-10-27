Разъяренный отец избил мотоциклиста, который сбил его дочь в Краснодаре
В Краснодаре разозлившийся отец набросился с кулаками на курьера, который сбил его дочь на мопеде на дороге во дворе. Инцидент произошел у многоэтажки на улице Генерала Трошева, сообщает «112».
На записи видно, что девочка резко выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. В этот момент там ехал курьер на мопеде. Он сбил девочку.
Затем курьер встал из-за мопеда. В этот момент на него с кулаками набросился отец девочки.
Он начал избивать мопедиста. Только после этого подошел к дочке.
Курьер написал заявление на мужчину.
