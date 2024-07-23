Разбой в карнавальной маске: Кемерово вернулось в 90-е

В Кемерове главу стройкомпании ограбил его же сотрудник в день зарплаты

В Кемерове 47-летний бригадир строительной компании стал жертвой дерзкого разбойного нападения в собственном доме. В результате случившегося он лишился 600 000 рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу кемеровского главка МВД.

По версии правоохранителей, к кемеровчанину домой ворвались двое неизвестных, один из которых был в карнавальной маске — он в разбое не участвовал. Другой мужчина достал нож и потребовал отдать все деньги.

Забрав приличную сумму, злоумышленники скрылись с места преступления, заявили в МВД. Примечательно, что в день налета потерпевший руководитель стройбригады должен был выплатить заработную плату своим сотрудникам.

Стражи порядка задержали 37-летнего подозреваемого — им оказался один из сотрудников компании бригадира. Ранее он уже был судим за кражи и грабежи.

Как оказалось, после разбойного нападения мужчина и его товарищ направились в Новосибирск. Росгвардия задержала их в аквапарке. У подозреваемого правоохранители изъяли нож, маску и 290 тысяч рублей — остальные деньги были уже потрачены. Часть похищенной суммы вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Фигуранту грозит вплоть до 12 лет лишения свободы, в данный момент он находится под стражей.