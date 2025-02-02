Разбившийся в США вертолет служил в качестве «вип-такси»

Вертолет армии США Black Hawk, разбившийся в Вашингтоне, был приписан к подразделению, перевозящему высокопоставленных лиц в качестве воздушного такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal .

В момент катастрофы отрабатывал миссию по доставке высших руководителей страны в безопасную зону в случае нападения на столицу США.

В материале отмечается, что в задачу находившихся на борту военных в рамках их служебных обязанностей входили операции по обеспечению продолжения работы американского правительства.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.