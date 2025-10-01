Разбил авто: пьяный мужчина упал с 8 этажа в Петербурге и выжил

сегодня в 19:15

Пьяный мужчина упал с 8 этажа в Петербурге и выжил

На улице Ивана Фомина в Санкт-Петербурге пьяный горожанин случайно упал с восьмого этажа дома. сообщает «Фонтанка SPB Online» .

По предварительной информации, 42-летний мужчина ночью неловко облокотился на стенку общего балкона, поэтому рухнул с высоты и приземлился на машину. У пострадавшего авто пробито лобовое стекло.

Мужчину доставили в реанимацию. Пациент находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее 40-летний актер Илья Дель попал в больницу в Санкт-Петербурге после того, как упал с высоты.

