«Растекаются…»: кучу ампул с кровью нашли у детской площадки в Казани. Видео

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Mash Iptash: пакеты с ампулами с кровью нашли около детской площадки в Казани

В Казани в мусорном баке обнаружили пакеты с ампулами с кровью, которые, предположительно, являются анализами. Местные жители опасаются, что кровь может быть заражена, сообщает Mash Iptash .

Ампулы обнаружили в мусорке рядом с детской площадкой в поселке Малые Клыки Советского района. Один из очевидцев снял находку на видео.

«Вон, целый пакет, там — еще пакет. Некоторые (ампулы — ред.) разбиты, растекаются», — прокомментировал оператор.

По мнению горожан, ампулы могли выбросить из местной клиники по лечению зависимостей и психических расстройств. Прочие подробности устанавливаются.

Ранее во дворе дома в Казани нашли искалеченного 47-летнего мужчину. Он был без сознания и испытывал травматический шок.