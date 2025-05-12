«Растекаются…»: кучу ампул с кровью нашли у детской площадки в Казани. Видео
Mash Iptash: пакеты с ампулами с кровью нашли около детской площадки в Казани
В Казани в мусорном баке обнаружили пакеты с ампулами с кровью, которые, предположительно, являются анализами. Местные жители опасаются, что кровь может быть заражена, сообщает Mash Iptash.
Ампулы обнаружили в мусорке рядом с детской площадкой в поселке Малые Клыки Советского района. Один из очевидцев снял находку на видео.
«Вон, целый пакет, там — еще пакет. Некоторые (ампулы — ред.) разбиты, растекаются», — прокомментировал оператор.
По мнению горожан, ампулы могли выбросить из местной клиники по лечению зависимостей и психических расстройств. Прочие подробности устанавливаются.
Ранее во дворе дома в Казани нашли искалеченного 47-летнего мужчину. Он был без сознания и испытывал травматический шок.