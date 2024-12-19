Расстрел абхазского депутата произошел во время обсуждения запрета майнинга
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Во время обсуждения законопроекта о введении запрета на майнинг криптовалюты в Абхазии в парламенте был расстрелян депутат Вахтанг Голандзия, сообщает Baza.
В парламенте Абхазии депутаты Кан Кварчия и Адгур Харазия начали ссориться. Затем один из них достал пистолет и начал стрелять в оппонента.
Кварчию и Харазию пытался разнять другой депутат — Голандзия. Он встал на линии огня и получил смертельные огнестрельные ранения.
Дефицит электричества в Абхазии резко увеличился после того, как в 2019 году там разрешили добывать криптовалюту. Увеличивается количество и легальных, и нелегальных ферм.
Ранее сообщалось, что власти Абхазии собираются отключать интернет ночью. Для этого они борются с майнингом.