Расстрел абхазского депутата произошел во время обсуждения запрета майнинга

Во время обсуждения законопроекта о введении запрета на майнинг криптовалюты в Абхазии в парламенте был расстрелян депутат Вахтанг Голандзия, сообщает Baza .

В парламенте Абхазии депутаты Кан Кварчия и Адгур Харазия начали ссориться. Затем один из них достал пистолет и начал стрелять в оппонента.

Кварчию и Харазию пытался разнять другой депутат — Голандзия. Он встал на линии огня и получил смертельные огнестрельные ранения.

Дефицит электричества в Абхазии резко увеличился после того, как в 2019 году там разрешили добывать криптовалюту. Увеличивается количество и легальных, и нелегальных ферм.

Ранее сообщалось, что власти Абхазии собираются отключать интернет ночью. Для этого они борются с майнингом.