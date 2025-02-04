Рассматривается несколько мотивов убийства главы федерации бокса ДНР Саркисяна

«Следователи не исключают личную месть», — отметил источник в правоохранительных органах.

Саркисяна убили в ЖК «Алые паруса» 3 февраля в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве. В 09:50 в холле одного из домов произошел взрыв самодельного устройства.

Взрывом Саркисяну оторвало левую новую. Его увезли в реанимацию, но там мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ЖК «Алые паруса» также погиб убийца-смертник. По предварительным данным, 55-летнего мужчину звали Парур Е. Он мог служить в элитных войсках.