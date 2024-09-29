Раскрыты новые детали убийства лидера «Хезболлы»

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Перед убийством лидера ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы Израиль получил данные о его местонахождении от шпиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Parisien.

О предстоящем прибытии Насраллы в южный пригород Бейрута израильтян предупредил иранский шпион. Это произошло незадолго до авиаудара по столице Ливана, в результате которого и погиб шиитский лидер.

Ливанский источник Parisien в органах безопасности также назвал данную атаку «крупнейшей с 2006 года».

Авиаудар по Бейруту, в результате которого погиб Насралла, был совершен Израилем 27 сентября. Помимо него, погибли многие командиры движения.

Ранее на Западе назвали возможного преемника погибшего лидера «Хезболлы». Им может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин.