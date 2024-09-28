На Западе назвали возможного преемника погибшего лидера «Хезболлы»

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NYT: лидером «Хезболлы» после смерти Насраллы может стать Хашем Сафи ад-Дин

Приемником лидера ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасана Насраллы, погибшего в результате израильского удара по Бейруту, может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин, сообщает РБК .

Как пишет американская газета The New York Times, Сафи ад-Дин является ключевой фигурой в политической и социальной жизни ливанского движения.

В статье отметили, что на сегодняшний день Сафи ад-Дин является одним из лидеров «Хезболлы», которые остались в живых после массированного ракетного удара по штабу организации в Бейруте.

Из материала следует, что вскоре Сафи ад-Дина могут объявить новым руководителем группировки, его долгое время считали потенциальным преемником Насраллы.

Вечером 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по жилому сектору, под которым располагался бункер руководства «Хезболлы», где находилось все ее высшее руководство.

В результате удара ВВС Израиля был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, его дочь Зейнаб. Позднее «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера.