Раскрыт диагноз детей, отравившихся водой в московской школе

сегодня в 16:49

РНК норовируса второго типа выявили у отравившихся водой в Москве детей

В комментарии управления Роспотребнадзора по Москве раскрыли диагноз детей, которые отравились водой из кулера в столичной школе. У них выявили РНК норовируса второго типа, сообщает Lenta.ru .

Специалисты работают над выяснением причины возникновения очага инфекции. Сделали забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли анализы у сотрудников школы, в том числе у работников пищеблока.

Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».

Ранее в одной из московских школ почти 50 детей отравились, предположительно, водой из кулера. Учебное заведение закрыли на карантин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.