Раскрыт диагноз детей, отравившихся водой в московской школе
РНК норовируса второго типа выявили у отравившихся водой в Москве детей
Фото - © Медиасток.рф
В комментарии управления Роспотребнадзора по Москве раскрыли диагноз детей, которые отравились водой из кулера в столичной школе. У них выявили РНК норовируса второго типа, сообщает Lenta.ru.
Специалисты работают над выяснением причины возникновения очага инфекции. Сделали забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли анализы у сотрудников школы, в том числе у работников пищеблока.
Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».
Ранее в одной из московских школ почти 50 детей отравились, предположительно, водой из кулера. Учебное заведение закрыли на карантин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.